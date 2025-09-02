Brabantse CdK Adema op de bres voor Q-koortspatiënten

DEN BOSCH (ANP) - Na de komende verkiezingen zou in het regeerakkoord een passage over Q-koortspatiënten moeten staan. Dat stelt Ina Adema, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Zij vindt dat de problemen van Q-koortspatiënten meert aandacht verdienen. "Dit zit voor mij in dezelfde categorie als de toeslagenaffaire en Groningen, maar het valt niet zo op omdat de groep minder groot is."

Adema weet van kinderen die al hun hele leven ziek zijn door Q-koorts en niet gewoon naar school kunnen of met andere kinderen spelen. Ook weet ze van mensen die moesten stoppen met werken. "Het heeft ongelooflijk veel impact. Hoelang moeten mensen dat nog volhouden? Maak er werk van en zorg dat ze perspectief krijgen."

Noord-Brabant werd tussen 2007 en 2010 hard geraakt door de Q-koortsuitbraak. Ongeveer 1500 mensen kampen nog steeds met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting.

Perspectief

In Den Bosch is donderdag een Q-koortssymposium met onder meer bestuurders en raadsleden uit gemeenten, Q-koortspatiënten, vertegenwoordigers uit de zorg, Staten- en Kamerleden en Q-koortsambassadeur Cathalijne Dortmans.

"We moeten van praten naar doen", aldus Adema die wijst op de drie rapporten van de Nationale ombudsman over Q-koorts en de nasleep ervan. "Dat is echt nooit eerder gebeurd."

De CdK vindt het hoog tijd dat Q-koortspatiënten weer perspectief krijgen. Zij hoopt dat tijdens het symposium goed wordt geluisterd naar de Q-koortspatiënten en dat aanwezigen hun verhalen laten binnenkomen. "En dan wil ik wel eens zien wie er niet door wordt geraakt. Q-koorts heeft het leven van patiënten stilgezet. Niemand kan garanderen dat het weer goed komt." Omdat niet alle patiënten in staat zijn naar Den Bosch te gaan, is er een livestream zodat ze er op afstand bij kunnen zijn.