De 10 meest gestelde vragen over de menopauze

De overgang is een ingrijpende fase in het leven van vrouwen. Dr. Naomi Potter, een vooraanstaande menopauze-expert, beantwoordt de 10 meest gestelde vragen over deze levensfase. Van dunner wordend haar tot verminderd libido, Potter geeft inzicht in de lichamelijke en emotionele veranderingen.

1. Waarom wordt mijn haar dunner?

Oestrogeen beïnvloedt elk systeem in het lichaam, inclusief de kwaliteit en groei van haar. De afname van oestrogeen tijdens de menopauze kan leiden tot dunner haar, maar de ervaring verschilt per vrouw. Sommigen merken juist dat hun haar dikker en glanzender wordt.

Wat kun je eraan doen?

Gebruik hydraterende shampoos bij droog en broos haar

Laat onderliggende oorzaken zoals vitaminetekorten uitsluiten

Zorg voor een gezond voedingspatroon en beperk alcoholgebruik

2. Waarom heb ik last van brain fog?

Vergeetachtigheid, moeite met woorden vinden en desoriëntatie zijn veelvoorkomende klachten. Dit kan het zelfvertrouwen aantasten.

Hoe ga je hiermee om?

Overweeg hormoontherapie (HRT)

Maak dagelijks tijd voor jezelf

Beweeg regelmatig, bij voorkeur buiten

Doorbreek de alcohol/koffie-cyclus als je moeite hebt met coping

3. Is gewichtstoename onvermijdelijk?

De hormoonveranderingen beïnvloeden zowel het metabolisme als de vetverdeling in het lichaam. HRT kan enige bescherming bieden tegen centrale vetopslag, maar heeft geen invloed op de algemene stofwisseling.

Wat helpt?

Eet gevarieerd met voldoende eiwitten, vezels, fruit en groenten

Doe aan krachttraining om spieren op te bouwen

Kies een vorm van beweging die je leuk vindt

Wees realistisch en accepteer dat enige gewichtstoename bij het ouder worden hoort

De hormonale veranderingen kunnen ook invloed hebben op je slaappatroon en gemoedstoestand. Veel vrouwen ervaren slaapproblemen en stemmingswisselingen.

4. Waarom ben ik zo moe?

Hormonale veranderingen en oestrogeenverlies kunnen vermoeidheid veroorzaken. Verstoorde nachtrust door opvliegers of frequente toiletbezoeken spelen ook een rol.

Wat kun je doen?

Overweeg Hormoonvervangingstherapie (HRT) bij menopauze-gerelateerde slaapproblemen

Vermijd 'voor de zekerheid' plassen overdag om de blaascapaciteit te behouden





5. Waarom heb ik minder zin in seks?

Een verminderd libido heeft vaak meerdere oorzaken. Hormonale veranderingen spelen een rol, maar ook vaginale klachten en stress kunnen bijdragen.

Hoe kun je dit aanpakken?

Gebruik glijmiddelen en vaginale moisturizers

Overweeg lokale oestrogeenbehandeling

Bespreek eventuele testosteronsuppletie met je arts

De menopauze kan ook diverse lichamelijke klachten met zich meebrengen. Gewrichtspijn en opvliegers zijn veelvoorkomend.

6. Waarom heb ik last van pijnlijke gewrichten?

Kniepijn, frozen shoulder en andere gewrichtsklachten komen vaker voor tijdens de menopauze door de afname van hormonen.

Wat helpt?

HRT kan in sommige gevallen verbetering geven

Kies de juiste vorm van beweging, zoals fietsen voor knieklachten

Overweeg een corticosteroïdinjectie bij een frozen shoulder

7. Wat zijn precies opvliegers?

Opvliegers zijn plotselinge warmteaanvallen, vaak beginnend in de borst en zich verspreidend naar nek en gezicht. Ze worden veroorzaakt door verstoorde temperatuurregulatie in de hersenen door oestrogeenschommelingen.

Hoe kun je ermee omgaan?

HRT kan effectief zijn

Identificeer en vermijd persoonlijke triggers zoals stress, pittig eten en alcohol

Er zijn ook andere medicaties beschikbaar als HRT niet gewenst is

Naast lichamelijke klachten ervaren veel vrouwen ook emotionele veranderingen tijdens de menopauze.

8. Waarom voel ik me zo angstig?

Angstgevoelens zijn vaak een van de eerste symptomen van de perimenopauze. Dit komt doordat hormonen de hersenchemie beïnvloeden.

Wat kun je doen?

Beperk of stop met koffie en alcohol

Verminder stress door mindfulness of meditatie

Beweeg regelmatig

Overweeg alternatieve therapieën zoals acupunctuur of massage

9. Ruik ik anders en waarom heb ik last van huidproblemen?

Hormonale veranderingen kunnen de huidflora beïnvloeden, wat kan leiden tot een licht veranderde lichaamsgeur. Huidproblemen zoals rosacea of acne komen ook vaker voor.

Hoe ga je hiermee om?

Zorg voor een gezonde leefstijl

Er zijn topische medicaties beschikbaar voor huidproblemen

Raadpleeg een arts bij ongewone of verontrustende geuren

10. Waarom kan ik 's nachts niet doorslapen?

Vroeg wakker worden en niet meer in slaap kunnen vallen is een veelvoorkomende klacht. De exacte oorzaak is complex en heeft te maken met hormonale activiteit in de hersenen.

Wat helpt?

Pas goede slaaphygiëne toe

Ga alleen naar bed als je echt slaperig bent

Sta op vaste tijden op, ongeacht hoeveel je geslapen hebt

De menopauze brengt veel veranderingen met zich mee, maar er zijn gelukkig verschillende manieren om de symptomen te verlichten. Praat erover met je arts en zoek de aanpak die bij jou past.