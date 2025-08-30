Verstappen in laatste training veel langzamer dan Norris

ZANDVOORT (ANP) - Lando Norris is bij de Dutch Grand Prix in de derde en laatste vrije training op stoom gekomen. De Britse coureur van McLaren reed met 1.08,972 veruit de snelste ronde op het circuit van Zandvoort. Kampioenschapsleider Oscar Piastri kon de snelheid van zijn teamgenoot niet evenaren. De Australiër zette de tweede tijd neer, maar gaf wel 0,242 seconde toe.

Max Verstappen kon niet tippen aan de snelle wagens van McLaren. De viervoudig wereldkampioen reed voor zijn thuispubliek de vijfde tijd (1.09,925) en was bijna een seconde langzamer dan Norris, die vrijdag ook de beste tijden klokte in de vrije trainingen.

George Russell noteerde in zijn Mercedes de derde tijd, maar ook hij gaf veel toe op Norris, bijna negen tienden.

De Dutch Grand Prix vervolgt later zaterdag met de kwalificatie (15.00 uur).