Premier Spanje steunt Palestijnse leider na weigering visum VS

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft telefonisch steun betuigd aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas naar aanleiding van de Amerikaanse weigering hem en een Palestijnse delegatie visa te verlenen voor de komst naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september.

Sánchez noemde die weigering volkomen ongerechtvaardigd. De Amerikaanse regering heeft besloten leden van de overkoepelende Palestijnse politieke organisatie PLO niet toe te laten. Abbas, die ook de chef is van de PLO, wilde naar de Algemene Vergadering in het VN-hoofdkwartier in New York. Onderdeel van zijn reisprogramma was een top met leiders van onder meer Australië, Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië, die hebben beloofd dan de staat Palestina officieel te erkennen. Spanje heeft Palestina in mei vorig jaar als staat erkend.

De onafhankelijke staat Palestina werd in 1988 uitgeroepen door de PLO. Circa driekwart van de leden van de VN erkent Palestina. De toenmalige PLO-leider Yasser Arafat (1929-2004) zou in 1988 in New York de Algemene Vergadering toespreken, maar kreeg geen visum om naar de VS te reizen. De Algemene Vergadering verhuisde daarom in dat jaar naar Genève om Arafat de gelegenheid te geven het woord te voeren.

In principe zijn de VS bij verdrag verplicht afgevaardigden van lidstaten en een bepaald aantal medewerkers toe te laten tot het VN-hoofdkwartier. Daarnaast moeten ook mensen die worden uitgenodigd door de VN voor officiële aangelegenheden door de VS worden toegelaten. Washington claimt dat er gerechtvaardigd uitzonderingen kunnen worden gemaakt als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding komt.