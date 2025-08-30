ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Spanje steunt Palestijnse leider na weigering visum VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 14:35
anp300825089 1
MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft telefonisch steun betuigd aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas naar aanleiding van de Amerikaanse weigering hem en een Palestijnse delegatie visa te verlenen voor de komst naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september.
Sánchez noemde die weigering volkomen ongerechtvaardigd. De Amerikaanse regering heeft besloten leden van de overkoepelende Palestijnse politieke organisatie PLO niet toe te laten. Abbas, die ook de chef is van de PLO, wilde naar de Algemene Vergadering in het VN-hoofdkwartier in New York. Onderdeel van zijn reisprogramma was een top met leiders van onder meer Australië, Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië, die hebben beloofd dan de staat Palestina officieel te erkennen. Spanje heeft Palestina in mei vorig jaar als staat erkend.
De onafhankelijke staat Palestina werd in 1988 uitgeroepen door de PLO. Circa driekwart van de leden van de VN erkent Palestina. De toenmalige PLO-leider Yasser Arafat (1929-2004) zou in 1988 in New York de Algemene Vergadering toespreken, maar kreeg geen visum om naar de VS te reizen. De Algemene Vergadering verhuisde daarom in dat jaar naar Genève om Arafat de gelegenheid te geven het woord te voeren.
In principe zijn de VS bij verdrag verplicht afgevaardigden van lidstaten en een bepaald aantal medewerkers toe te laten tot het VN-hoofdkwartier. Daarnaast moeten ook mensen die worden uitgenodigd door de VN voor officiële aangelegenheden door de VS worden toegelaten. Washington claimt dat er gerechtvaardigd uitzonderingen kunnen worden gemaakt als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding komt.
Vorig artikel

De dikte van je nek verraadt je gezondheid

Volgend artikel

BBB-top kwaad op dierenactivist die dreigde met brandstichting

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt