Opvang 14 vluchtelingen in Coevorden gaat niet door om veiligheid

COEVORDEN (ANP) - Plannen voor de huisvesting van veertien minderjarige vluchtelingen in Coevorden gaan niet door. De gemeente laat vrijdag weten dat de veiligheid van de meisjes op deze plek in de wijk Tuindorp niet kan worden gewaarborgd. Burgemeester Renze Bergsma zegt de beslissing met "zeer gemengde gevoelens" te hebben genomen.

Een groep mensen veroorzaakte meerdere avonden ongeregeldheden als protest tegen de opvang van de vluchtelingen. Ruiten van de beoogde opvang werden ingegooid en camera's werden vernield. Sinds woensdag gold er een noodverordening in de wijk. Meermaals was inzet van politie en ME nodig.

Bergsma zegt het onacceptabel te vinden dat de inzet van hulpdiensten dagenlang nodig was. "Ik keur het dan ook ten zeerste af dat een kleine groep mensen, ook van buiten de wijk en zelfs van buiten onze gemeente, geweld en intimidatie heeft ingezet om een punt te maken. Dat is nooit een oplossing."

Polarisatie

De gemeente zegt dat het gesprek over de huisvesting van de minderjarige vluchtelingen in Coevorden steeds meer werd beïnvloed door landelijke polarisatie in de asieldiscussie. Bergsma: "Als gemeente willen we voorkomen dat deze kwetsbare meisjes en hun veiligheid onderdeel worden van of zelfs ondergeschikt raken aan de landelijke verharding."

De burgemeester ziet Tuindorp als een wijk waar de saamhorigheid groot is. "Maar het vertrouwen in ons als overheid neemt verder af. Op deze manier bouwen we geen brug naar verbinding en gesprek." Als de rust is wedergekeerd in Coevorden wil de gemeente opnieuw het gesprek voeren over "wat nodig is voor deze wijk".