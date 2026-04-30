België wil 7 kernreactoren overnemen van energiebedrijf Engie

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 10:13
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische regering heeft aangekondigd zeven kernreactoren te willen overnemen van energiebedrijf Engie. Er wordt momenteel onderhandeld met het Franse bedrijf over een volledige overname van de kernreactoren in Doel (Oost-Vlaanderen) en Tihange (Luik). Dat schrijft premier Bart De Wever op X.
In afwachting van de overname "worden alle ontmantelingsactiviteiten per direct stopgezet", schrijft De Wever.
De afgelopen jaren werden meerdere reactoren gesloten. Volgens Belgische media zijn nog twee reactoren actief, die liggen momenteel stil voor onderhoud. Engie kondigde aan dat deze in bedrijf zouden blijven tot 2035. De Belgische regering wil ze langer openhouden en ook de andere reactoren weer opstarten.
"Deze regering kiest voor zekere, betaalbare en duurzame energie. Met minder afhankelijkheid van fossiele import en meer controle over onze eigen voorziening", schrijft de premier. De Belgische overheid en Engie willen op 1 oktober een akkoord over de overname rond hebben.
jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

