België wil 7 kernreactoren overnemen van energiebedrijf Engie

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische regering heeft aangekondigd zeven kernreactoren te willen overnemen van energiebedrijf Engie. Er wordt momenteel onderhandeld met het Franse bedrijf over een volledige overname van de kernreactoren in Doel (Oost-Vlaanderen) en Tihange (Luik). Dat schrijft premier Bart De Wever op X.

In afwachting van de overname "worden alle ontmantelingsactiviteiten per direct stopgezet", schrijft De Wever.

De afgelopen jaren werden meerdere reactoren gesloten. Volgens Belgische media zijn nog twee reactoren actief, die liggen momenteel stil voor onderhoud. Engie kondigde aan dat deze in bedrijf zouden blijven tot 2035. De Belgische regering wil ze langer openhouden en ook de andere reactoren weer opstarten.

"Deze regering kiest voor zekere, betaalbare en duurzame energie. Met minder afhankelijkheid van fossiele import en meer controle over onze eigen voorziening", schrijft de premier. De Belgische overheid en Engie willen op 1 oktober een akkoord over de overname rond hebben.