Hof: zwijgen levert 'gitzwart beeld' verdachte zaak-De Vries op

SCHIPHOL (ANP) - In de moordzaak van Peter R. de Vries heeft de voorzitter van het gerechtshof dinsdag de vermoedelijke schutter, de 26-jarige Delano G., nadrukkelijk uitgenodigd alsnog iets te verklaren. Door zijn stilzwijgen doemt er "een gitzwart beeld" van hem op, aldus de rechter tijdens de tweede dag van de zaak in hoger beroep.

Volgens de voorzitter is het beeld nu zo dat G. heel kort voor de moord - misschien zelfs op de dag zelf - heeft besloten de moordopdracht aan te nemen en uit te voeren. G. zou "niets ontziend" zijn opgetreden, "heel blij" zijn "dat het zo is afgelopen" en "respectloos naar het slachtoffer" zijn. Uit chatberichten die voor en na de moord door hem zouden zijn verzonden, spreekt een grote meedogenloosheid.

Het beeld is niet compleet, aldus de voorzitter, omdat tot dusver onduidelijk is gebleven hoe G. tot zijn daad zou zijn gekomen. Hij beroept zich vrijwel geheel op zijn zwijgrecht. De voorzitter: "Ik weiger nog steeds te geloven dat personen alleen maar in en in slecht zijn. Je kunt een verkeerde afslag nemen, en nog een en nog een, totdat er geen weg meer terug is."

28 jaar gevangenisstraf

De vraag is, aldus de voorzitter, of G. erin berust dat door zijn zwijgen tal van vragen onbeantwoord blijven. "Want dat heeft consequenties. Voor u en uw familie maar ook voor de nabestaanden van het slachtoffer."

"Het zijn belangrijke vragen die ik u wil meegeven", aldus de voorzitter tegen de verdachte. Hij kondigde aan dat hij er woensdag op terug zal komen, "met een laatste vraag: is er iets dat u toch nog zou willen zeggen?"

Bij de rechtbank kreeg G. 28 jaar gevangenisstraf, na een eis tot levenslang. Donderdag horen hij en zijn acht medeverdachten de strafeisen in hoger beroep.