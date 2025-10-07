Rusland hoeft geen schadevergoeding te betalen na dood Storimans

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt in een dinsdag uitgebracht vonnis dat Rusland geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de weduwe van de Nederlandse cameraman Stan Storimans. Die kwam in augustus 2008 om het leven door een Russische raketaanval in Georgië. Het Hof ziet geen "causaal verband" tussen het overlijden van Storimans en de inkomstenderving door zijn overlijden.

Ook RTL-journalist Jeroen Akkermans, die door de aanval zwaargewond raakte, krijgt geen schadevergoeding voor medische en revalidatiekosten, heeft het Hof bepaald.

Het Hof veroordeelt Rusland wel tot het betalen van 10.000 euro aan de weduwe van Storimans en ongeveer 13.000 euro aan Akkermans, wegens immateriële schade.

Boetes

Het Hof concludeert dat Storimans om het leven is gekomen bij een aanval waarbij wapens werden gebruikt waarover alleen Rusland beschikt.

Rusland beschouwt de uitspraken van het EHRM niet als bindend en weigert boetes te betalen.