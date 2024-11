Deze fruitsoort zorgt ervoor dat je beter slaapt

Slecht slapen is dodelijk vermoeiend. Maar begin je aan slaappillen, dan ga je van de regen in de drup. Gelukkig zijn er ook andere oplossingen. Zo wijst onderzoek uit dat kiwi's nachtrustbevorderend werken.

En dat is belangrijk, want een slaaptekort is slecht voor de gezondheid. Het Trimbos-instituut schrijft bijvoorbeeld dat slecht slapen de kans vergroot op obesitas, diabetes, kanker, coronaire hartziekte, beroerte, depressie en dementie.

Volgens slaapexperts helpt een kiwi dus om beter te slapen. "Kiwi’s maken al jaren deel uit van de bedtijdroutine van veel mensen en de wetenschap ondersteunt de waarde van de kiwi als slaapmiddel”, zegt de woordvoerder van BedKingdom.co.uk tegen Metro UK. "Studies hebben aangetoond dat kiwi’s kunnen helpen bij het verbeteren van de slaapkwaliteit, slaaptijden en slaapefficiëntie.”

Kiwi's bevatten onder meer de stof serotonine, een voorloper van slaaphormoon melatonine, die nodig is om het slaaphormoon aan te maken. Ook zit er veel foliumzuur en vitamine B in de harige groene vrucht; stoffen die eveneens kunnen helpen tegen slecht slapen. Je moet de kiwi echter niet direct voor het slapengaan innemen, want dan blijf je juist wakker door de fruitsuikers. Liever eet je hem dus iets eerder op de avond.