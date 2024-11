Staatssecretaris zet bekritiseerde proef op Zeeuws spoor door

MIDDELBURG (ANP) - Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) houdt vast aan zijn voornemen om in 2028 of 2029 op het Zeeuwse spoor het spoorbeveiligingssysteem ERTMS uit te proberen. Jansen zei dat maandag tijdens een werkbezoek aan Zeeland. Op het plan is veel kritiek gekomen van onder meer de onderwijssector en provinciale en lokale politici, omdat het treinverkeer tussen Vlissingen en Goes door de proef zeker vier maanden stil komt te liggen.

Jansen zei dat hij begrip heeft voor de weerstand tegen de proef. "Maar aan de andere kant kijk ik ook naar het grotere geheel." Hij voegde eraan toe dat het goed voor Nederland is als het ERTMS-systeem wordt getest. "En Zeeland is daarvoor de meest geschikte locatie. Mijn besluit staat vast. We gaan het in Zeeland doen." Hij zei dat ook is gekeken naar de Hanzelijn, maar dat de impact op dat deel van het spoor en "het omliggende totale ov-net dan veel groter" zou zijn geweest.

Het Rijk heeft eerder een miljoenenpakket aan compensatiemaatregelen aan Zeeland toegezegd voor als de proef wordt uitgevoerd. Zo zal er uitgebreid vervangend vervoer zijn, inclusief expresbussen en deugdelijke reizigersinformatie.