Oud-judoka Wurth tijdelijk directeur topsport bij judobond

NIEUWEGEIN (ANP) - Oud-judoka Anthonie Wurth is door de Nederlandse judobond benoemd als tijdelijke directeur topsport. Wurth is op interim-basis de opvolger van Gijs Ronnes, van wie begin oktober afscheid werd genomen. "Judo Bond Nederland heeft bewust de keuze gemaakt voor een interim-aanstelling, zodat er een zorgvuldige procedure opgestart kan worden voor de nieuwe directeur topsport", valt te lezen in een verklaring.

"Het judo in Nederland kent een rijke geschiedenis en heeft veel potentie. Die gaan we op een goede manier benutten en verzilveren, waarbij mijn uitgangspunt ontleend is aan het judo zelf: structureel winnen vraagt om duidelijke en stevige keuzes", aldus Wurth (57) via de bond.

Wurth - die deelnam aan de Spelen van Barcelona - rondt de evaluatie van de Olympische Spelen af, maar wordt niet verantwoordelijk voor het vernieuwen van de coachingstaf. Wel bereidt hij een zwaarwegend advies voor dat besproken zal worden met de nieuwe directeur topsport en de algemeen directeur. De Spelen van Parijs liepen uit op een grote teleurstelling en er werd geen enkele medaille gepakt door de Nederlandse afvaardiging. De afgelopen maanden vertrokken om die reden diverse mensen bij de bond.

De judobond hoopt per 1 maart volgend jaar een definitieve opvolger voor Ronnes gevonden te hebben.