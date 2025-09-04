Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

Even scrollen op je telefoon terwijl je op het toilet zit? Het lijkt onschuldig, maar volgens een nieuwe studie van Harvard Medical School moet je toch oppassen. Mensen die hun smartphone gebruiken tijdens hun toiletbezoek hebben namelijk een aanzienlijk hogere kans op aambeien, zo blijkt nu.

Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de mensen zijn of haar smartphone meeneemt naar het kleinste kamertje. Vooral nieuws lezen en social media checken is populair. Maar hier komt de crux: wie zijn telefoon gebruikt, blijft veel langer zitten. Bijna 40 procent van de smartphonegebruikers zit langer dan vijf minuten op de wc, tegenover slechts 7 procent van de mensen die hun telefoon buiten laten.

Waarom is dat een probleem? Lang zitten op het toilet zet extra druk op de bloedvaten rond je achterste. Anders dan bij een gewone stoel krijgt je bekkenbodem op de wc-bril weinig steun, en dat maakt die vaten kwetsbaar. Het resultaat? Aambeien.

Onbewust langer blijven zitten

Het langer zitten lijkt vaak onbewust. Slechts een derde van de smartphonegebruikers geeft toe dat hun telefoongebruik ze langer op de wc houdt. De rest lijkt zo opgezogen door hun scherm dat ze niet doorhebben hoe de minuten wegtikken.

De onderzoekers zagen ook dat smartphonegebruikers op het toilet vaak jonger zijn (gemiddeld 55 jaar tegenover 62 jaar bij niet-gebruikers) en minder bewegen. Dat wijst mogelijk op een luie levensstijl, waarbij je telefoon je actieve momenten inpikt.

Studie is niet perfect

Toch is het onderzoek niet perfect. Het is een momentopname, gebaseerd op wat mensen zelf zeggen, en het keek alleen naar 45-plussers die een darmkijkoperatie (colonoscopie) ondergingen. Dat maakt de resultaten niet per se van toepassing op iedereen. Bovendien was de omvang van de studie beperkt. Er deden 125 mensen mee. Maar om zeker te zijn: leg die telefoon toch maar weg en hou je toiletbezoek kort. Waarschijnlijk zit je, zoals de meeste mensen, hoe dan ook te vaak te scrollen.