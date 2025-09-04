Trump wil dat Europa economische druk zet op Rusland en China

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump heeft in een telefoongesprek met Europese leiders benadrukt dat Europa moet stoppen met het kopen van Russische olie, meldt een functionaris van het Witte Huis. Ook wil de Amerikaanse president dat de Europeanen economische druk zetten op China omdat dat land "de Russische oorlogsvoering financiert".

Zo'n dertig Europese leiders overlegden donderdag over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Na afloop belde een select gezelschap met Trump om verder te praten over de toekomst van dat land na de oorlog.

Veel Europese landen zijn na de Russische invasie in Oekraïne al gestopt met het kopen van Russische olie en gas. Maar vooral Hongarije en Slowakije willen nog niet zonder die energiebronnen. De premiers van die landen, Viktor Orbán en Robert Fico, zijn beiden fan van Trump, maar hebben ook goede banden met Rusland.

De Europese Commissie presenteerde in mei een plan om de import van Russische energie volledig te stoppen. Voor het einde van dit jaar worden geen nieuwe Russische gasdeals meer gesloten en eind 2027 moet alle import van Russisch gas zijn stopgezet, staat in het plan. De Commissie wil het importverbod stapsgewijs invoeren om te voorkomen dat energieprijzen te veel omhoogschieten.