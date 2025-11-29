ECONOMIE
Shorttracksters winnen na Gdansk ook in Dordrecht op aflossing

Sport
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 18:04
anp291125106 1
DORDRECHT (ANP) - De Nederlandse shorttrackvrouwen hebben bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht de aflossing gewonnen. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Diede van Oorschot bleven in de Sportboulevard het Italiaanse team voor. Het brons ging naar de Verenigde Staten.
Het was de tweede zege op rij op de aflossing voor Nederland in de World Tour. Vorig weekend was de formatie van bondscoach Niels Kerstholt, die toen uit dezelfde vier shorttracksters bestond, de beste in Gdansk in Polen.
De Oranje-vrouwen waren bij de twee eerdere wedstrijden uit de World Tour dit seizoen als tweede en als vierde geëindigd.
Bij de mannen plaatste het Nederlandse team zich overtuigend voor de finale van zondag. Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons eindigden in hun halve finale als eerste. Hongarije werd tweede en is daarmee ook door naar de eindstrijd. Uit de andere halve finale kwalificeerden China en Italië zich voor de finale.
Vorig weekend werd Oranje in Gdansk gediskwalificeerd in de finale op de aflossing.
