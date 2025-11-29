Gezondheidsautoriteit meldt inmiddels 70.000 doden in Gazastrook

Door de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn sinds oktober 2023 volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 70.000 doden gevallen. Ondanks het wankele bestand van circa zeven weken tussen Israël en de Palestijnse groepering Hamas zijn er nog steeds aanvallen, die voornamelijk burgerslachtoffers maken. Sinds het bestand werd uitgeroepen zijn er meer dan 10.300 Palestijnen gedood.

De slachtofferaantallen zijn moeilijk te controleren in de bestookte en geruïneerde Gazastrook, maar internationale organisaties menen dat de schattingen van de gezondheidsautoriteiten redelijk betrouwbaar zijn. Er zijn vooralsnog meer dan 170.000 gewonden gevallen.

Veel slachtoffers zijn minderjarig. Tijdens dit bestand zijn er volgens cijfers van de VN al ongeveer zeventig kinderen omgekomen. Zaterdag maakten Palestijnse bronnen melding van de dood van twee broertjes van 10 en 12 jaar door een drone. Ze waren iets ten oosten van Khan Younis hout aan het sprokkelen, volgens nabestaanden.