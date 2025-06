Luchtvaartmaatschappijen blijven luchtruim Midden-Oosten mijden

TEL AVIV (ANP/RTR) - Luchtvaartmaatschappijen blijven zondag grote delen van het Midden-Oosten vermijden na de Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire installaties. Dat blijkt uit gegevens van luchtvaartmonitor FlightRadar24.

Luchtvaartmaatschappijen vliegen niet in het luchtruim boven Iran, Irak, Syrië en Israël. Ze kiezen voor andere routes, zoals noordelijk via de Kaspische Zee of zuidelijk via Egypte en Saudi-Arabië. Ze doen dit ondanks de hogere kosten voor brandstof en personeel en langere vluchttijden.

Het luchtruim van Iran, Israël en Irak is gesloten. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar bestemmingen in de regio al opgeschort sinds de aanvallen van Israël op Iran. KLM vliegt in ieder geval tot 1 juli niet op Tel Aviv.