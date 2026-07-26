Deze vrouw viel 90 kilo af – dit zijn de 2 lessen die haar leven voorgoed veranderden

De Amerikaanse fotograaf Leah Mancuso uit Scottsdale, Arizona verloor 90 kilo in twee jaar door haar levensstijl drastisch te veranderen. In haar verhaal staan niet alleen kilo's centraal, maar vooral de inzichten die haar dagelijks leven ingrijpend veranderden.

Toen Leah Mancuso begon aan haar afvaltraject, dacht ze lange tijd dat haar oude leefstijl de makkelijkste weg was. Ze leefde sedentair, at veel fastfood en bleef binnen de grenzen van haar comfortzone. Pas later zag ze hoe sterk haar overgewicht haar keuzes beperkte.

1. Afvallen gaf haar meer vrijheid

Volgens Mancuso draait gewichtsverlies niet vooral om uiterlijk, maar om een rijker leven. Door haar gewicht vermeed ze eerder restaurants, achtbanen en vliegreizen, omdat stoelen en ruimtes vaak niet passend of comfortabel waren. Na haar gewichtsverlies ervaart ze meer energie, meer uithoudingsvermogen en meer vrijheid om zelf keuzes te maken.

Ze zegt dat haar leven beter werd, niet omdat ze dichter bij een schoonheidsideaal kwam, maar omdat ze meer toegang kreeg tot de dingen die voor haar echt belangrijk zijn. Het gaat volgens haar om vollere ervaringen, rijkere relaties en meer vreugde in het dagelijks leven.

2. Lichaam en geest versterken elkaar

Mancuso ontdekte ook dat fysieke en mentale gezondheid niet los van elkaar staan. Ze dacht eerder dat het voldoende was om alleen haar mentale en emotionele gezondheid aandacht te geven, terwijl ze haar fysieke conditie verwaarloosde. Pas toen ze actiever en gezonder ging leven, merkte ze hoe sterk die verschillende delen van het leven met elkaar samenhangen.

Die omslag leidde niet alleen tot gewichtsverlies, maar ook tot een betere mentale en emotionele gezondheid. Daarnaast zorgde haar nieuwe leefstijl voor betere sociale contacten en meer vervullende kansen.

Inzichten

Het verhaal van Mancuso laat zien dat duurzaam afvallen verder gaat dan een lager getal op de weegschaal. De twee lessen uit haar ervaring zijn dat gewichtsverlies meer levensvrijheid kan geven en dat lichamelijke en geestelijke gezondheid elkaar voortdurend beïnvloeden.

Tips voor jou