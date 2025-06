Lintje voor afzwaaiende viroloog Marion Koopmans

ROTTERDAM (ANP) - Viroloog Marion Koopmans heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar wetenschappelijke werk. Ze mag zich voortaan Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Koopmans was een bekend gezicht tijdens de coronacrisis.

Koopmans (68) ontving het lintje bij haar pensioenfeest in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ze was hoogleraar virologie aan het universitaire ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Ook leidde ze er de afdeling viruswetenschappen. De geboren Limburgse deed veel onderzoek naar virussen die van dieren naar mensen overspringen en naar besmettingen tussen mensen.

In 2021 ging Koopmans met een internationale groep collega's voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de Chinese stad Wuhan. Daar was in 2019 een nieuw virus ontdekt, SARS-CoV-2. Dat werd vooral bekend als het coronavirus. Koopmans en de anderen probeerden onderzoek te doen naar de herkomst van het virus.

'Bijzonder verdienstelijk'

In Nederland was Koopmans betrokken bij het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseerde over de aanpak van de pandemie.

De Orde van Oranje-Nassau is voor mensen "die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt". De orde heeft zes graden. Van laag naar hoog zijn dit lid, ridder, officier, commandeur, grootofficier en ridder grootkruis.