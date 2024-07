Dijklander Ziekenhuis verstuurt door storing onjuiste sms'jes

HOORN (ANP) - Het Dijklander Ziekenhuis in Noord-Holland heeft zaterdagochtend door een storing onjuiste sms-berichten verstuurd aan patiënten. Daarin stond dat er "patiëntenvoorlichting klaarstaat" in verband met een komend bezoek. De patiënten moesten daarvoor inloggen in hun Mijn Dijklander-account.

Volgens het ziekenhuis is de storing opgelost en is er van een hack geen enkele sprake. De mensen die het bericht ten onrechte hebben gekregen, kunnen het verwijderen, zegt het ziekenhuis. Hoeveel patiënten zo'n onjuiste sms hebben ontvangen, is niet bekend.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft hoofdvestigingen in Hoorn en Purmerend en buitenpoliklinieken in Enkhuizen en Volendam.