Activisten XR blokkeren deel A12

DEN HAAG (ANP) - Ondanks pogingen van de politie om actievoerders tegen te houden, is het Extinction Rebellion (XR) zaterdag gelukt een deel van de A12 in Den Haag te blokkeren. Een groep van zo'n 15 actievoerders liep even voor 13.00 uur de weg op en is gaan zitten op de rijbaan. Het gaat om de rijrichting Den Haag in.

Het gaat om de helft van de tweestrooksrijbaan. Op de andere helft rijden nog wel auto's de stad binnen.

Inmiddels is een deel van de groep alweer van de weg afgehaald. Zij worden in bussen weggereden. Een ander deel heeft zich weten vast te ketenen. De politie probeert ook die actievoerders van de weg af te halen.

Protestival

XR protesteert met de actie tegen fossiele subsidies. De Haagse burgemeester Jan van Zanen had de blokkade verboden. Naast de blokkade was er ook een 'Protestival' aangekondigd op het naastgelegen Malieveld. Maar het evenement is afgelast om harde windstoten.

Rondom een deel van de tunnelbak, ter hoogte van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, zijn zwarte schermen geplaatst die het zicht op de tunnel ontnemen.