Mythes over krachttraining ontkracht: waarom de meeste 'regels' voor krachttraining er niet toe doen

Krachttraining is veel eenvoudiger dan de fitnessindustrie je jarenlang heeft wijsgemaakt – bijna elke serieuze vorm van weerstandstraining werkt, zolang je het maar volhoudt.​

Jarenlang is krachttraining omgeven door een woud aan regels: train tot spierfalen, doe alleen vrije gewichten, volg ingewikkelde schema’s met perfecte periodisering. Voor veel mensen is dat vooral een reden om er niet eens aan te beginnen. Nieuwe, uitgebreide richtlijnen van het American College of Sports Medicine ( ACSM) vegen een groot deel van die dogma’s van tafel.​

Op basis van 137 systematische r eviews met meer dan 30.000 deelnemers concluderen de onderzoekers dat het belangrijkste onderscheid niet ligt tussen ‘optimale’ en ‘suboptimale’ schema’s, maar tussen wel of niet aan krachttraining doen. Elastische banden in de woonkamer, apparaten in de sportschool of vrije gewichten: allemaal leveren ze duidelijke winst op in kracht , spiermassa en dagelijks functioneren als je ze consequent gebruikt. Variabelen waar fitfluencers obsessief op hameren – tot falen trainen, complexe periodisering, speciale advanced technieken – laten in de data geen consequente meerwaarde zien.​

“De grootste gezondheidswinst van krachttraining komt niet uit perfecte schema’s, maar uit het simpele verschil tussen niets doen en íets doen.”

Dat is goed nieuws voor de grote groep die nu nog afhaakt. In de VS doet naar schatting zes op de tien volwassenen helemaal geen krachttraining, en ook in Europa laten veel mensen de spierversterkende component van de beweegrichtlijnen liggen. Terwijl al 30 tot 60 minuten spierversterkende activiteit per week samenhangt met 10 tot 20 procent lagere sterfte door alle oorzaken. In Nederland voldoet slechts 44 procent van de volwassenen aan de totale beweegrichtlijn, inclusief minimaal twee keer per week bot- en spierversterkende activiteit.​

Wat zegt de wetenschap wél?

Zwaardere gewichten (circa 80 procent van je één-herhalingsmaximum) zijn het meest effectief voor maximale kracht, twee à drie sessies per week en een volledige bewegingsuitslag werken duidelijk in je voordeel. Voor spiergroei lijkt vooral het totale aantal werksets per spiergroep belangrijk, niet of je nu op maandag of vrijdag traint of exact 60 in plaats van 90 seconden rust houdt. Progressieve overbelasting blijft de kern: je spieren geleidelijk zwaarder belasten – met meer gewicht, meer herhalingen of extra sets – is belangrijker dan welk ‘magisch’ schema dan ook. ​​

De impliciete boodschap van de nieuwe richtlijnen is bijna politiek: maak krachttraining weer een laagdrempelige volksgezondheidsinterventie, geen nichehobby voor perfectionisten. Elke vol te houden vorm van weerstandstraining is beter dan het perfecte programma dat je nooit start.​