Verdachte schietpartij Washington reed door hele VS

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 17:11
anp271125148 1
WASHINGTON (ANP) - De Afghaanse verdachte van het neerschieten van twee gardisten in hoofdstad Washington reed voorafgaand aan de schietpartij door het hele land naar de hoofdstad. Hij kwam volgens de autoriteiten uit de staat Washington, aan de westkust.
Aanklager Jeanine Pirro vertelde dat de slachtoffers in een soort hinderlaag liepen. De schutter zou met een revolver het vuur hebben geopend en later zijn neergeschoten door andere leden van de Nationale Garde. De schutter en de slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De twee neergeschoten leden van de Nationale Garde verkeren volgens Pirro in kritieke toestand.
President Donald Trump bestempelde de schietpartij eerder als een terreurdaad, maar over de beweegredenen van de man bestaat nog onduidelijkheid. "Het is te vroeg om te zeggen wat het motief is", zei Pirro.
De verdachte werkte volgens Amerikaanse media in Afghanistan voor een eenheid die banden had met de CIA. Hij zou inmiddels in Bellingham leven met zijn vrouw en vijf kinderen.
