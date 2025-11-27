ECONOMIE
NAM moet honderden miljoenen betalen voor schade Groningen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 17:48
DEN HAAG (ANP) - De NAM moet honderden miljoenen bijdragen aan de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen. Dat heeft de rechter beslist in een tussenuitspraak, in de rechtszaak die het gaswinningsbedrijf begon om de heffingen aan te vechten. Energieminister Sophie Hermans (VVD) en staatssecretaris Eddie van Marum (Groningen, BBB) hebben de vonnissen in de rechtszaken hierover donderdag naar de Tweede Kamer verstuurd.
Volgens de rechter mag de Staat ongeveer 73 procent van de kosten voor 2024 verhalen op de NAM. De afhandeling van fysieke schade, immateriële schade, waardedalingsschade en de versterkingsoperatie kosten in dat jaar 1,35 miljard euro. Dit is een voorlopig bedrag, dat al wel 'tijdig' betaald moet worden. De definitieve heffing volgt later.
Het zijn tussentijdse uitspraken in de zogenoemde 'arbitragezaken', aangespannen door de NAM en diens eigenaren Shell en ExxonMobil.
