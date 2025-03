China wil ondanks heffingen samenwerking met VS, zegt vicepremier

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China zegt voorstander te blijven van samenwerking met de Verenigde Staten, ondanks de extra importheffingen die de Amerikaanse regering het Aziatische land oplegt. In een speech benadrukte vicepremier He Lifeng vooral de gedeelde belangen van de twee grootmachten.

"China en de VS hebben brede gezamenlijke belangen en veel ruimte voor samenwerking", zei He volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua. "De relaties tussen de twee landen op het gebied van economie en handel hebben het karakter van wederzijds voordeel en win-win."

China kwam in februari met tegenmaatregelen tegen de VS en zal dat waarschijnlijk weer doen als de extra heffingen ingaan. De Amerikaanse ambassade in China benadrukte dat de VS een einde willen aan handelspraktijken van China die oneerlijk zouden zijn. "We willen een einde aan oneerlijke subsidies en andere maatregelen die het speelveld tegen Amerikaanse bedrijven doen kantelen", zei adjunct-chef Sarah Beran van de ambassade.