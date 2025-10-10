Dit is waarom vrouwen sneller depressief worden dan mannen

Wereldwijd krijgen vrouwen bijna twee keer zo vaak een depressie als mannen. Wetenschappers hebben lang gezocht naar de oorzaak van dit verschil en nu is eindelijk duidelijk dat genetica een belangrijke rol speelt.

Dit blijkt uit de grootste studie naar geslachtsverschillen bij depressie ooit. De gegevens van bijna 500.000 mensen werden onderzocht. Wat uit de studie blijkt, is dat vrouwen een grotere genetische aanleg voor depressie hebben dan mannen. Het DNA van vrouwen bevat ongeveer twee keer zoveel actieve genen die het risico op depressie verhogen.

Het gaat niet om compleet andere genen. De meeste genetische varianten die depressie veroorzaken zijn eigenlijk hetzelfde bij mannen en vrouwen. Maar bij vrouwen zijn er gewoon veel meer van actief. Onderzoekers vonden ongeveer 13.000 genetische varianten die bijdragen aan depressie bij vrouwen, tegenover 7.000 bij mannen. Bovendien blijken alle mannelijke depressievarianten ook bij vrouwen voor te komen, maar niet andersom. Er zijn dus meer manieren waarop een vrouw depressief kan zijn.

Niet enkel genetisch

Een ander belangrijk verschil: bij vrouwen is er een veel sterkere genetische link tussen depressie en problemen zoals overgewicht. Dit verklaart waarom vrouwen met een depressie vaker bijkomen, meer eetlust hebben en vaker vermoeid zijn. Dit zijn symptomen die bij mannen minder voorkomen.

De onderzoekers steken het wel niet enkel op de genen. Vrouwen worden bijvoorbeeld vaker geconfronteerd met seksueel geweld en discriminatie op de werkvloer. Maar de genetische aanleg verklaart in elk geval een deel van het verschil, stellen ze in hun studie.