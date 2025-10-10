PBL: klimaatdoelen blijven bij meeste partijen buiten beeld

DEN HAAG (ANP) - Bij slechts vier van de partijen die hun verkiezingsplannen hebben laten doorrekenen, blijven de doelen uit de Klimaatwet in zicht, zegt directeur Marko Hekkert van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en Volt doen het op dat vlak beduidend beter dan de rest.

Het huidige, demissionaire kabinet heeft met het klimaatbeleid pas op de plaats gemaakt. Op aandringen van met name PVV en BBB is een aantal dwingende maatregelen geschrapt. Mede daardoor is de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990 verder uit beeld geraakt.

Hekkert waarschuwt de partijen die de doelen met extra maatregelen wel weer binnen bereik lijken te krijgen, dat dit wel deels ten koste gaat van een hogere uitstoot in andere landen. Dit zogenoemde weglekeffect speelt volgens het PBL het meest bij D66 en Volt, en in iets mindere mate bij GroenLinks-PvdA en ChristenUnie.