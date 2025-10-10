Jetten bekritiseert Van der Plas om nieuwbouw: 'BBB levert niets'

DEN HAAG (ANP) - BBB doet volgens D66-leider Rob Jetten te weinig om voor meer nieuwbouwwoningen te zorgen. In een NOS-verkiezingsdebat op NPO Radio 1 vrijdag bekritiseerde Jetten de plattelandspartij. "'BBB levert' is de slogan, maar ze leveren eigenlijk niets. Dit jaar is er een diepterecord in het opleveren van nieuwe woningen."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in de eerste helft van 2025 bijna 31.600 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd, het laagste aantal in een halfjaar sinds 2018.

Jetten stelde voor om te bouwen op landbouwgrond. "Alle varkens in dit land hebben een dak boven het hoofd, maar een student of een starter kan nog niet eens een bezemkast vinden die je kan betalen."

Van der Plas weersprak het verwijt dat haar partij te weinig doet. Ze noemde de Nota Ruimte die haar partijgenoot, woonminister Mona Keijzer, naar buiten heeft gebracht. Daarin zijn meer dan honderd plekken voor nieuwbouw aangewezen. "Mona Keijzer staat elke week wel ergens bij de start van een bouwproject." Bouwen op landbouwgrond ziet de BBB'er "niet in eerste instantie" zitten.