Twee doden in Italië vanwege hitte

ROME (ANP) - Twee mensen zijn in Italië omgekomen als gevolg van de hitte. Dat meldt de BBC.

In Bologna werd een 47-jarige man onwel op een bouwplaats, waarna hij overleed. Ten westen van Turijn verdronk een man (70) na een overstroming. De aanhoudende hittegolf in Italië, met stijgende temperaturen tot ver boven de 30 graden in heel het land, leidde maandagavond tot hevig noodweer in de Alpen en Dolomieten, met diverse overstromingen tot gevolg. Enkele wegen zijn afgesloten. Tot nader order rijden de hogesnelheidstreinen tussen Parijs en Turijn en Milaan niet, vanwege een overstroming bij de Franse grens.

Twee Italiaanse regio's, Lombardije en de Abruzzen, hebben op extreme hittedagen een verbod op buiten werken afgekondigd tussen 12.30 en 16.00 uur. Het gaat om bouwplaatsen, steengroeven en land- en tuinbouwbedrijven, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. In Lombardije geldt de verordening tot half september, in de Abruzzen tot en met 31 augustus.