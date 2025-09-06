ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelfs ongerepte natuur verliest dramatisch veel insecten en dat is slecht nieuws voor het ecosysteem

Klimaat, natuur en milieu
door Andrei Stiru
zaterdag, 06 september 2025 om 12:45
98438028_m
Vliegende insecten in de Colorado Rocky Mountains zijn in twintig jaar met ruim 70 procent afgenomen. Je zou verwachten dat dit komt door vervuiling of intensief menselijk gebruik van het gebied. Maar niets is minder waar: de Colorado Rocky Mountains zijn nauwelijks aangetast door menselijke activiteiten. Wat gebeurt er dan wel?
Uit een studie die twintig jaar lang een afgelegen bergweide in dit gebied volgde, blijkt dat zelfs in vrijwel ongerepte natuur insecten in alarmerend tempo verdwijnen. Tussen 2004 en 2024 nam het aantal vliegende insecten af met maar liefst 72,4 procent. Omgerekend verdwijnt er elk jaar één op de vijftien insecten.
Het onderzoek vond plaats op Molas Pass, een subalpiene weide op 3200 meter hoogte in de Rocky Mountains. Het gebied grenst aan het grootste wildernisgebied van de staat Colorado en bleef tijdens de onderzoeksperiode vrijwel volledig gevrijwaard van menselijke invloed.
Stijgende nachttemperaturen
De auteur van de studie vond vooral een verband met stijgende zomertemperaturen in het jaar ervoor. Opvallend genoeg gaat het daarbij met name om de nachtelijke minimumtemperaturen. Die stegen de afgelopen 38 jaar met gemiddeld 0,8 graden Celsius per decennium. Dit tempo ligt hoger dan wereldwijde gemiddelden. Het komt overeen met de opwarming in de poolgebieden. Dat zijn de gebieden die wereldwijd het snelst opwarmen.
De achteruitgang in dit relatief ongerepte gebied is vergelijkbaar met die in sterk door mensen beïnvloede regio’s. Zo wees eerder Duits onderzoek in landbouwgebieden op een afname van 82 procent in vliegende insecten. Dat nu ook vrijwel onaangetaste natuur massaal getroffen wordt, is verontrustend. Insecten zijn immers onmisbaar voor ecosystemen: ze bestuiven planten, breken organisch materiaal af en vormen de basis van voedselketens.
Bron: Ecology
Vorig artikel

Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?

Volgend artikel

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

eb534be539058a6a70edee3a1580dd74

Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt