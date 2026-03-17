Frankfurt Airport: dit jaar nog geen herstel van coronacrisis

FRANKFURT (ANP/DPA) - Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland, verwacht dat het aantal passagiers dit jaar verder zal groeien, maar nog steeds onder het niveau van voor de coronacrisis blijft. Luchthavenexploitant Fraport rekent voor dit jaar op 65 miljoen tot 66 miljoen reizigers. In 2019, het jaar voor de uitbraak van de wereldwijde pandemie, waren dat er nog ruim 70,5 miljoen.

Frankfurt Airport verwelkomde vorig jaar 63,2 miljoen passagiers, een toename van 2,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Samen met Paris-Charles de Gaulle, London Heathrow en Schiphol behoort Frankfurt tot de drukste luchthavens van West-Europa.

Fraport is ook uitbater van vliegvelden in onder meer Griekenland, Turkije, Bulgarije en Peru. In totaal verwelkomde het luchthavenbedrijf vorig jaar op alle vliegvelden ongeveer 184 miljoen passagiers, een stijging van meer dan 5 procent.