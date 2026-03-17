Ongekend hoog aantal ontheemden op bezette Westoever volgens VN

GENÈVE (ANP/AFP) - Op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever zijn in een jaar tijd 36.000 Palestijnen ontheemd geraakt, meldt het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Dit is volgens het bureau een massale verdrijving van mensen zoals die in het gebied nog niet eerder is gezien. Het mensenrechtenbureau ziet hier mogelijke etnische zuiveringen in.

Israël heeft Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in 1967 bezet. Oost-Jeruzalem en omgeving zijn geannexeerd. Op de Westelijke Jordaanoever wordt het land gekoloniseerd door vaak religieuze joden. Er zijn al naar schatting een half miljoen kolonisten gevestigd op een steeds uitgebreider deel van de Westoever dat inmiddels meer dan 40 procent van het gebied beslaat. In bezet Oost-Jeruzalem wonen naar schatting 200.000 Israëli's.