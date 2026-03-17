Ongekend hoog aantal ontheemden op bezette Westoever volgens VN

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 10:01
GENÈVE (ANP/AFP) - Op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever zijn in een jaar tijd 36.000 Palestijnen ontheemd geraakt, meldt het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Dit is volgens het bureau een massale verdrijving van mensen zoals die in het gebied nog niet eerder is gezien. Het mensenrechtenbureau ziet hier mogelijke etnische zuiveringen in.
Israël heeft Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in 1967 bezet. Oost-Jeruzalem en omgeving zijn geannexeerd. Op de Westelijke Jordaanoever wordt het land gekoloniseerd door vaak religieuze joden. Er zijn al naar schatting een half miljoen kolonisten gevestigd op een steeds uitgebreider deel van de Westoever dat inmiddels meer dan 40 procent van het gebied beslaat. In bezet Oost-Jeruzalem wonen naar schatting 200.000 Israëli's.
"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

