Wielrenner Langellotti pakt na ritzege leiding in Ronde van Polen

BUKOWINA TATRZANSKA (ANP) - Wielrenner Victor Langellotti heeft de zesde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Monegask van Ineos Grenadiers was na een rit over 147,5 kilometer met start en finish in Bukowina Tatrzanska de snelste in een sprint bergop.

Langellotti haalde vlak voor de streep de Amerikaan Brandon McNulty in. De Spanjaard Pello Bilbao eindigde als derde. Langellotti nam de gele leiderstrui over van de Fransman Paul Lapeira.

De renners moesten in de lokale ronde drie keer de Sciana Harnas en de Sciana Bukowina over, waarna de laatste kilometers eveneens omhoogliepen. Ondanks de klimmetjes maakten sprinters Olav Kooij en Matthew Brennan van Visma - Lease a Bike deel uit van de vroege ontsnapping. De laatste vluchters werden met minder dan 50 kilometer te gaan teruggepakt.

De Ronde van Polen eindigt zondag met een individuele tijdrit over 12,5 kilometer met start en finish in Wieliczka.