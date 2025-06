Driekwart van de Nederlanders heeft weleens lage rugpijn: dit is de opmerkelijke manier om het te verhelpen

Lage rugpijn, bijna iedereen kent het wel. Je hebt een verkeerde beweging gemaakt of te veel getild en plots 'schiet het in je rug'. Een expert komt met tips wat je er tegen kunt doen.

"Lage rugpijn is het gevolg van overbelasting, slijtage of gebrek aan conditie en kracht’’, zegt Sidney Rubinstein, chiropractor in Soest en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam tegen het AD. Lang zitten of staan kunnen het verergeren, veel sporten ook.

Wat je er tegen kunt doen? Een gezonde leefstijl - waar helpt het niet tegen? - kan veel leed voorkomen. "Dus niet roken, matig drinken en geen overgewicht hebben.” En ontspanningsoefeningen tegen de stress. "Als je gestrest bent, dan ben je minder weerbaar en dus vatbaarder voor lichamelijke en geestelijke klachten.’’

Ten tweede - en belangrijker - je moet géén rust houden, maar juist in beweging blijven, zodat je spieren sterk en flexibel blijven. Ook verbetert beweging de doorbloeding. Rubinstein: "Vaak denken mensen dat ze moeten rusten, omdat ze anders nog meer schade aan de rug of meer pijn vrezen. Dertig jaar geleden was het advies nog bedrust, maar onderzoek laat zien dat bewegen, of in beweging blijven, het beste helpt.’’