Trump: Los Angeles is aangevallen door een 'buitenlandse vijand'

FAYETTEVILLE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft beweerd dat Los Angeles is binnengevallen door een "buitenlandse vijand". Trump had het over de aanhoudende protesten tegen zijn immigratiebeleid in de Californische stad. "We staan niet toe ​​dat een Amerikaanse stad wordt binnengevallen en veroverd door een buitenlandse vijand", zei Trump tegen troepen in de legerbasis Fort Bragg in North Carolina. Hij omschreef de demonstranten als "relschoppers die de buitenlandse invasie van ons land voortzetten".

In dezelfde toespraak beloofde Trump ook de namen van legerbases te herstellen die zijn voorganger Joe Biden had veranderd. De bewuste legerbases waren vernoemd naar Zuidelijke generaals zoals Robert Lee die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) vochten voor het behoud van slavernij. In februari had Trump de naam Fort Bragg, de basis waar hij dinsdag sprak, al in ere hersteld. Ook generaal Braxton Bragg vocht voor het Zuiden. Onder Biden heette de basis Fort Liberty.