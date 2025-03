Lage rugpijn: wanneer is het serieus en hoe ga je ermee om?

Lage rugpijn komt vaak voor. Maar liefst 80 tot 90 procent van de mensen heeft er weleens last van. Soms is de oorzaak ernstig, zoals bij een hernia, maar meestal zijn de klachten aspecifiek: er is geen duidelijke medische oorzaak te vinden. Gelukkig verdwijnt de pijn vaak binnen enkele weken, mits je het goed aanpakt.

De meeste rugklachten zijn ongevaarlijk. Er is geen verklaring te vinden en een röntgenfoto of MRI helpt meestal niet. Maar waar komt de pijn dan vandaan? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat veel rugklachten te maken hebben met lichamelijke overbelasting, stress, spierspanning, vermoeidheid of te weinig beweging.

Bovendien blijkt uit onderzoek van rugspecialist Peter O’Sullivan dat de volgende aannames niet kloppen: rugklachten worden niet veroorzaakt door ouderdom, een slechte houding of een zwakke core.

Hoe los je het dan op?

Beweging is de sleutel bij het herstel van aspecifieke lage rugklachten. Door actief te blijven, verbeter je de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer, wat de spieren versterkt en versoepelt. Het helpt ook om de flexibiliteit van je rug te verbeteren, zelfs als dit in het begin wat pijnlijk is. Lang stilzitten kan de klachten juist verergeren.

Psychologisch onderzoek laat zien dat onze overtuigingen een grote rol spelen in het herstel. Als je denkt dat er iets ernstig mis is met je rug, kan het langer duren voordat je herstelt. Stress speelt ook een belangrijke rol. Hoe meer stress of angst je hebt, hoe langer je lichaam nodig heeft om te herstellen. Het is dus belangrijk om zowel fysiek als mentaal tot rust te komen.

Bron: Metro