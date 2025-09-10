Europese Commissie stopt directe betaling 14 miljoen euro Israël

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie gaat 14 miljoen euro die het direct zou uitkeren aan Israël, niet meer betalen. Daarmee verduidelijkt een woordvoerder van de Europese Commissie de toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen eerder op woensdag, waarin ze zei dat de Commissie alle directe steun en betalingen aan Israël opschort.

De directe financiële steun vanuit de Commissie komt uit het Instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking. Hieruit is tussen 2025 en 2027 jaarlijks 6 miljoen euro begroot voor Israëlische projecten. 14 miljoen euro voor lopende projecten wordt stopgezet en betalingen na 2027 worden voorlopig opgeschort. Yad Vashem, het herdenkingscentrum voor de Holocaust in Jeruzalem, vormt hierop een uitzondering.

De Europese Commissie wil ook een deel van het associatieverdrag met Israël stopzetten, maar daarvoor moeten alle EU-lidstaten instemmen. Tot dusver zijn de EU-landen verdeeld over deze kwestie.