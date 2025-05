Kamerlid dat ook demissionair minister is, kan worden vervangen

DEN HAAG (ANP) - Bewindspersonen die bij verkiezingen een Tweede Kamerzetel veroveren, zouden in het parlement tijdelijk vervangen moeten worden zolang ze nog in een demissionair kabinet zitten. Nu vervullen de betrokkenen een dubbele functie, omdat ze als parlementariër al worden geïnstalleerd terwijl ze ook nog bewindspersoon zijn tijdens de formatieperiode. Het kabinet wil een vervangingsregeling voor deze demissionaire bestuursperiode gaan maken, schrijft minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) vrijdag in een Kamerbrief.

Nu is in de Grondwet geregeld dat een Kamerlid zich alleen kan laten vervangen bij zwangerschap of ziekte. Omdat de dubbele functies na verkiezingen knelpunten opleveren, pakt dat negatief uit voor het functioneren van de Kamer, onderzocht een commissie. Zo komt er meer werk te liggen bij fractiegenoten. Bovendien kan er een conflicterende situatie ontstaan als het bewuste Kamerlid moet stemmen over beleid van een collega-bewindspersoon.