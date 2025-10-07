ECONOMIE
Eerste besmetting vogelgriep sinds maart vastgesteld in Drenthe

gezondheid
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 6:11
anp071025034 1
STADSKANAAL (ANP) - Op een pluimveebedrijf in het Drentse Gasselternijveenschemond, vlak bij Stadskanaal, is vogelgriep vastgesteld. De 71.000 dieren op het terrein worden geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Het is de eerste besmetting in Nederland sinds maart van dit jaar.
Het bedrijf waar de vogelgriep is vastgesteld, houdt vleeskuikenouderdieren, kippen die eieren leggen waaruit de vleeskuikens komen. In een gebied van tien kilometer rond het bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor 31 andere commerciële pluimveebedrijven.
Ook geldt in dat gebied een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.
Er geldt momenteel geen landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland en daar is volgens de NVWA ook geen directe aanleiding voor. Experts van de autoriteit komen op korte termijn bij elkaar om het risico op verspreiding van de vogelgriep opnieuw te beoordelen.
