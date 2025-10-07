Alle huizen flat in Amsterdam onbewoonbaar na brand

AMSTERDAM (ANP) - Alle woningen die maandagavond werden ontruimd vanwege een fatale brand in Amsterdam Nieuw-West zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard, meldt de veiligheidsregio. Er is veel rook-, roet- en waterschade in het pand. Ook zijn veel ramen gebroken om de rook uit het pand te krijgen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

De brand brak uit aan de Harry Koningsbergerstraat. Er viel een dode. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

De brandweer ontruimde ongeveer honderd woningen. Voor bewoners die niet bij familie of vrienden kunnen verblijven, is opvang in een hotel geregeld. De laatste achtergebleven huisdieren zijn uit de woningen gehaald en inmiddels is het hele pand afgesloten en wordt het bewaakt.

Bij de brand raakte ook een medewerker van de brandweer gewond. Deze collega maakt het naar omstandigheden goed, meldt de veiligheidsregio.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, die ontstond op de derde verdieping.