Waarom zoveel vrouwen last hebben van obstipatie – en wat je eraan kunt doen

Vrouwen hebben veel vaker last van obstipatie dan mannen. Volgens dr Emily Leeming krijgt maar één op de zeven mensen ermee te maken, vrouwen tweemaal zo vaak als mannen. Vrouwen zijn tenslotte anders gebouwd dan mannen, al vergeten dokters dat te vaak.

Het komt door een combinatie van fysieke en hormonale factoren: vrouwen hebben vaak een iets langere dikke darm, hun hormonen kunnen de darmwerking vertragen, en na menstruatie of zwangerschap veranderen ook de bekkenbodemspieren.

Daarnaast spelen leefstijl en gewoonten een grote rol. Weinig vezels, onvoldoende hydratatie, weinig beweging, tijdgebrek en stress verergeren de klachten. Ook het uitstellen van toiletbezoek is een bekende veroorzaker.

Dr Emily Leeming adviseert haar patiënten dagelijks voldoende vezels uit volkoren graanproducten, groenten en fruit te eten, daarbij voldoende water te drinken en een actieve levensstijl na te streven. Tijdens het toiletbezoek helpt een voetenkrukje, omdat dit de bekkenbodem in een gunstige positie brengt. Ontspanning is essentieel, want stress vertraagt de darmwerking. Verder is het belangrijk goed naar het lichaam te luisteren en toiletbezoek niet uit te stellen; het kan helpen om na het ontbijt een vast 'poepmoment' in te lassen.