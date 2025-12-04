Eet minder vlees en meer peulvruchten, adviseert Gezondheidsraad

DEN HAAG (ANP) - Wie gezond en milieuvriendelijk wil eten, moet minder vlees en juist meer peulvruchten en noten op tafel zetten. Wetenschappers zeggen dat al jaren, maar nu adviseert ook de Gezondheidsraad het nog nadrukkelijker in nieuwe voedingsrichtlijnen. De raad adviseert mensen bijvoorbeeld om maximaal 200 gram rood vlees per week te eten. Peulvruchten, zoals bonen, linzen en erwten, zijn gezondere eiwitbronnen. Het advies is om daar 250 gram per week van te eten.

De commissie van de Gezondheidsraad die alle wetenschappelijke kennis op een rij zette, noemt het "overtuigend aangetoond" dat de consumptie van rood en bewerkt vlees onder meer leidt tot hogere risico's op hart- en vaatziekten en beroertes. Ook verhoogde risico's op diabetes type 2 en darmkanker zijn "aannemelijk".

Minder vlees en meer peulvruchten levert gezondheidswinst op en is beter voor het milieu. "De huidige vleesconsumptie in Nederland heeft de hoogste impact op het milieu ten opzichte van alle andere voedingsmiddelen", staat in het rapport. Veehouderij leidt bijvoorbeeld tot ammoniakuitstoot, de belangrijkste oorzaak van het stikstofprobleem. Indirect draagt het ook bij aan ontbossing, omdat veel veevoer wordt gemaakt van soja uit Zuid-Amerika, dat groeit op plaatsen waar eerst natuur was.

Vervangers

Hoewel het algemene advies is om meer plantaardige producten te eten kan een beperkte hoeveelheid vlees "waardevol zijn". Bijvoorbeeld als bron van voedingsstoffen als ijzer en vitamine B12. Wit vlees, bijvoorbeeld kip of kalkoen, heeft de voorkeur. Ook 100 gram (liefst vette) vis per week past in een gezond voedingspatroon.

Wat goed is voor de gezondheid, is vaak ook goed voor het milieu, maar niet altijd. Zuivelproducten als melk en yoghurt worden in verband gebracht met lagere risico's op verschillende chronische ziekten en darmkanker. De productie van zuivel heeft na vlees echter de grootste nadelige gevolgen voor het milieu. Ook krijgen mensen via zuivel kleine hoeveelheden PFAS en dioxines binnen. Alles afwegend komt de raad erop uit dat "enkele porties per dag" goed zijn.

Over gezondheidseffecten van vlees- en zuivelvervangers is nog te weinig bekend om ze aan te bevelen. De deskundigen zien ook geen aanleiding om ze af te raden. De opstellers van het advies pleiten voor "krachtig overheidsbeleid" om van gezond en duurzaam voedsel de standaard te maken.