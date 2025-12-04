Voedingspatroon veranderen kost tijd, erkent Gezondheidsraad

DEN HAAG (ANP) - Niet iedereen kan meteen besluiten om minder rood vlees en meer peulvruchten te eten. "Er hoeft niet in een keer een streep door alles. We snappen dat het vraagt om tijd", zegt Marianne Geleijnse, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Die kwam donderdag met advies voor een gezonder en milieuvriendelijker voedingspatroon.

Zo'n advies kan leiden tot boze reacties, zoals "ze pakken onze gehaktbal af", erkent Geleijnse in een toelichting. Dat is volgens haar echter absoluut niet de bedoeling. "Wij kijken wat er nodig is om de ziektelast naar beneden te krijgen, wat voor de gezondheid het meest wenselijke voedingspatroon is. Dat niet iedereen daaraan kan voldoen, snappen we goed."

Volgens Geleijnse kunnen kleine stapjes al helpen. "Rood vlees vervangen door wit vlees kan al waardevol zijn. Een volgende stap kan zijn om het vlees af en toe te vervangen door een ei. Dat vervangen door peulvruchten is weer een volgende stap." Daarnaast kunnen mensen het niet alleen, benadrukt Geleijnse. "Het heeft ook te maken met het aanbod, met de omgeving, met voorlichting."

Onder rood vlees valt bijvoorbeeld rund- en varkensvlees. Volgens de Gezondheidsraad zou het ook goed zijn als mensen bewerkt vlees, zoals vleeswaren, vaker laten staan. Het witte vlees dat ze in plaats daarvan zouden kunnen eten, is bijvoorbeeld kip of kalkoen.