Britse en Noorse marine gaan 'poort naar Noordzee' bewaken

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 12:02
LONDEN (ANP) - De Britse en Noorse marine gaan samen een vloot vormen om de toegang tot de Noordzee te bewaken tegen Russische onderzeeboten. De wateren tussen Groenland, IJsland en Schotland zijn cruciaal voor de aanvoer van Amerikaanse versterkingen en er liggen belangrijke verbindingskabels en pijpleidingen.
Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben afgesproken dat ze met dertien fregatten "gaan jagen op Russische onderzeeërs", zegt de Britse regering. De oorlogsschepen worden aangevuld met onder meer zeedrones.
De doorgangen tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee en Noorse Zee gelden al sinds de Koude Oorlog als kwetsbare plekken in de verdediging van de NAVO. Als Rusland daar met bijvoorbeeld onderzeeërs de scheepvaart platlegt, zijn Europa en de Verenigde Staten van elkaar afgesneden. Er lopen ook cruciale communicatiekabels die de beide pijlers van de westerse wereld verbinden.
De Britten en Noren gaan "als één geheel optrekken" in de zogeheten 'GIUK gap', hebben ze afgesproken.
