Er komt een pijnstiller op de markt die volgens een totaal nieuw mechanisme werkt

Na een zoektocht van decennia komt er een nieuwe pijnstiller op de markt. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA zette recent het licht op groen voor suzetrigine, een pijnstiller die volgens een totaal nieuw mechanisme werkt.De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA zette recent het licht op groen voor suzetrigine, een pijnstiller die volgens een totaal nieuw mechanisme werkt, schrijft De Morgen.

Verschil met paracetamol

Suzetrigine werkt door het blokkeren van een type natriumkanaal in de zenuwcellen dat betrokken is bij de pijnoverdracht. Dit is een ander werkingsmechanisme dan traditionele pijnstillers zoals paracetamol, die de aanmaak van prostaglandinen remmen, stoffen die betrokken zijn bij pijn en ontsteking.

Voordelen

Effectieve pijnstilling: In klinische studies was suzetrigine effectief in het verminderen van pijn na een operatie. Het was even effectief als een combinatie van hydrocodon en paracetamol, maar zonder de risico's op verslaving die aan opioïden zijn verbonden.

Geen risico op verslaving: Suzetrigine is geen opioïde en heeft geen risico op verslaving. Dit is een groot voordeel ten opzichte van opioïde pijnstillers, die vaak worden voorgeschreven voor de behandeling van acute pijn.

Minder bijwerkingen: In klinische studies had suzetrigine minder bijwerkingen dan placebo of de combinatie van hydrocodon en paracetamol. De meest voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid en duizeligheid.

Nadelen

Nieuw medicijn: Suzetrigine is een nieuw medicijn en er is nog niet veel bekend over de langetermijneffecten.

Niet voor iedereen geschikt: Suzetrigine is niet geschikt voor iedereen. Het is niet aanbevolen voor mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals hartproblemen of een voorgeschiedenis van epilepsie.

Wanneer kan je het krijgen?

In Amerika is het binnenkort op de markt. Voordat een medicijn in Nederland op de markt kan komen, moet het worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Voordat een medicijn in Nederland op de markt kan komen, moet het worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is op dit moment niet duidelijk of en wanneer Vertex Pharmaceuticals, de fabrikant van suzetrigine, een aanvraag tot toelating bij het EMA zal indienen.