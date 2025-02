ABN AMRO voert rente-inkomsten verder op, jaarwinst wel omlaag

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is erin geslaagd om zijn rente-inkomsten vorig jaar op te voeren tot 6,5 miljard euro, ondanks dat de Europese Centrale Bank (ECB) bezig is met het verlagen van de rentes. De nettowinst is wel gedaald. Dat komt vooral door een gestegen belastingafdracht en omdat de bank eind 2023 nog had geprofiteerd van een stevige vrijval in zijn kredietvoorzieningen.

Onder de streep bleef 2,4 miljard euro winst over, ongeveer een tiende minder dan in 2023. Volgens topman Robert Swaak werden de rente-inkomsten onder meer vooruitgeholpen door groei met hypotheken. Bezien over heel 2024 nam de omvang van de hypotheekportefeuille met ruim 5 miljard euro toe.

Ook kreeg de bank meer inkomsten binnen uit provisies. Dat zijn kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, bijvoorbeeld voor hypotheekadvies.