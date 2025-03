Er zit weer Saharazand in de lucht: kun je dan beter niet buiten sporten?

Het zonlicht wordt gedempt, op veel auto's zit een laag stof en na een korte wandeling heb je al een droge keel. De oorzaak? Saharazand. We krijgen ermee te maken als sterke wind stof uit de Sahara deze kant op blaast. Is het dan nog wel gezond om buiten te sporten?

Saharazand bestaat uit minuscule stofdeeltjes die diep in de longen kunnen doordringen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma of COPD kunnen hier last van krijgen. Maar ook gezonde mensen kunnen irritatie ervaren, zoals hoesten, een droge keel of vermoeidheid.

Hardlopen of rustdag?

Of je buiten kunt sporten, hangt af van de luchtkwaliteit. Bij een hoge concentratie fijnstof is het beter om een alternatieve workout te doen, zoals trainen in de sportschool. Wil je toch buiten sporten? Doe dat dan op een moment dat de lucht schoner is, bijvoorbeeld vroeg in de ochtend of na een regenbui. Een bosrijke omgeving biedt ook meer bescherming, omdat bomen een deel van het stof uit de lucht filteren.

Wil je zeker weten of buiten sporten verantwoord is? Controleer de luchtkwaliteit via het RIVM of apps die fijnstofmetingen tonen. Als de waarden hoog zijn, kies dan voor een lichtere inspanning of blijf binnen. Op dagen met veel Saharazand is het belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren en je training daarop aan te passen. Zo blijf je gezond en voorkom je onnodige klachten.