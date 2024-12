Willemijn (21) had wel een héél wilde ontmoeting tijdens hardlopen: ‘Echt bizar’

Wat begon als een doodnormaal hardlooprondje veranderde voor Willemijn Kloosterhuis (21) in een welhaast sprookjesachtig verhaal. Terwijl ze gisterochtend aan het joggen was op de Veluwe, stond ze plots oog in oog met een wolf. "Ik draaide me om en opeens stond hij daar, op nog geen drie meter afstand.”

Tijdens een familieweekend in Vierhouten besloot Willemijn een frisse neus te halen en een rondje te gaan rennen. "Ik kende de omgeving niet, maar het leek me een prachtig gebied om te ontdekken." Alles ging volgens plan, totdat ze even bovenop een heuvel bij een uitkijkpunt pauzeerde.

"Ik wilde even bijkomen. Ik was een informatiebord aan het lezen, ik draai me om en zie die wolf", zegt Willemijn tegen RTL Nieuws.

Hond of wolf?

Haar eerste gedachte? "Een hond, natuurlijk." Maar even later viel het kwartje. "Toen heb ik even opgezocht wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Online stond dat ik gewoon rustig moest blijven en alleen als 'ie dichtbij zou komen mezelf groot zou moeten maken."

Hoewel ze niet in paniek raakte, vond ze de ontmoeting vooral opmerkelijk. "Ik denk dat hij vooral heel nieuwsgierig was", vertelt de avontuurlijke hardloopster. "Ik voelde me niet echt bedreigd. Hij was heel erg aan het kijken naar wat ik aan het doen was. Vlak daarvoor was ik aan het rennen, dus misschien dacht hij dat het een spelletje was."

Hulplijn inschakelen

Willemijn besloot haar moeder te bellen, die al snel haar vader inschakelde. "Ze zei: hij komt je tegemoet rennen, dan ben je in ieder geval niet alleen." Ondertussen hield ze de wolf scherp in de gaten en wachtte ze tot het dier uit het zicht verdween. Maar even later dook de wolf wéér op.

Toen ze haar vader tegenkwam, maakte het wilde dier nogmaals contact. "Het gebeurde zo’n tien minuten later. Ik zei: hij loopt links van ons. Mijn vader kon z'n ogen niet geloven, hij schrok ook wel. De wolf was gewoon zo dichtbij, echt bizar!". Ze filmde het hele tafereel en deelde het later op TikTok.

Ervaring om nooit te vergeten

Nu kijkt Willemijn met verwondering terug op haar ontmoeting met het roofdier. "Ik ben gisteravond en vanochtend nog teruggelopen naar diezelfde plek op de heuvel en beide keren heb ik rustig gewacht en om me heen gekeken, maar toen heb ik 'm niet meer gezien.”

Hieronder is zijn de beelden te zien op haar TikTok-account: