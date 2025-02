Expert: Eten bij verkoudheid kan écht helpen bij herstel

Moet je wel of niet eten als je ziek bent? Een expert geeft in de Britse krant The Guardian duidelijkheid over dit eeuwenoude dilemma. Het bekende gezegde 'eet bij een verkoudheid, vast bij koorts' blijkt deels te kloppen.

Volgens professor Tom Wilkinson, expert in luchtwegaandoeningen, is een goed gevulde maag cruciaal voor een sterk immuunsysteem. Vooral bij een verkoudheid is het belangrijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.

De reden? Je afweersysteem is een energievreter. Als je lichaam strijdt tegen een virus, hebben je immuuncellen grote hoeveelheden brandstof nodig. Zonder de juiste voeding kunnen ze hun werk niet goed doen.

Goed eten kan koorts voorkomen

Wilkinson wijst erop dat vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem of ondervoeding extra moeten letten op hun voeding tijdens ziekte. Het oude idee om juist te minderen met eten is in deze gevallen zelfs riskant.

Maar hoe zit het dan met vasten bij koorts? Volgens Wilkinson berust dit mogelijk op een vertaalfout. Het originele gezegde was waarschijnlijk 'eet bij verkoudheid, voorkom koorts'. De gedachte hierachter: goede voeding kan helpen voorkomen dat een verkoudheid verergert.

Immuunsysteem heeft energie nodig

Veel mensen verliezen vanzelf hun eetlust als ze koorts hebben. Of dit een nuttige reactie van het lichaam is, daar zijn wetenschappers het nog niet over eens. Wilkinson raadt in elk geval af om bewust te gaan vasten als je ziek bent.

De belangrijkste conclusie? Je immuunsysteem heeft energie nodig om goed te functioneren. Eet daarom gezond en gevarieerd als je verkouden bent. Ook is het essentieel om voldoende te drinken, omdat dit het herstel bevordert.

Bron: The Guardian