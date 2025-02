AEX-index sluit vlak na nieuw slotrecord dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag onveranderd gesloten, nadat de hoofdgraadmeter een dag eerder nog de hoogste slotstand ooit in de boeken had gezet. Beleggers deden het even rustig aan na een zeer drukke cijferweek op het Damrak en de perikelen rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De AEX eindigde op 946,61 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 861,79 punten. Op de aandelenmarkten in Londen en Frankfurt waren minnen van 0,4 procent te zien. De CAC40 in Parijs won 0,2 procent.

Techinvesteerder Prosus prijkte bovenaan de AEX met een koersstijging van 4,7 procent, geholpen door de winsten in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. Dsm-firmenich won 2,2 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf ging een dag eerder ook al vooruit na bekendmaking van resultaten.

Ook Adyen (plus 1,9 procent) zette de opmars voort, na de koerssprong van ruim 14 procent op donderdag die volgde op sterke cijfers. Analisten van Jefferies en Deutsche Bank verhoogden het koersdoel voor de betalingsverwerker en handhaafden het koopadvies.