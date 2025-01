Farmaceut en eigenaren betalen 7,4 miljard om verslavingsgolf VS

NEW YORK (ANP) - De failliete farmaceut Purdue Pharma en de miljardairsfamilie Sackler moeten 7,4 miljard dollar (7,1 miljard euro) betalen om hun rol in de drugsverslavingsepidemie in de Verenigde Staten. De Sacklers worden ervan beschuldigd die opiatencrisis te hebben aangejaagd doordat hun bedrijf Purdue op grote schaal krachtige pijnstillers aanprees en verkocht. Nu treffen ze een schikking met openbaar aanklagers uit vijftien Amerikaanse staten.

Purdue verkocht jarenlang de pijnstiller OxyContin, een opiaat dat op veel vlakken vergelijkbaar is met heroïne. Daarmee droegen ze volgens aanklagers bij aan een verslavingsgolf die volgens een schatting van Amerikaanse gezondheidsdiensten aan een half miljoen mensen in de VS het leven heeft gekost.

Eerder troffen de staten een schikking van 6 miljard dollar met de familie Sackler en Purdue Pharma. Maar het Hooggerechtshof ging niet akkoord met die overeenkomst, omdat afspraken die de miljardairsfamilie tegen nieuwe rechtszaken beschermden onwettig zouden zijn.

Een rechter moet de schikking nog goedkeuren. Als dat gebeurt, betaalt de familie Sackler 6,5 miljard dollar en Purdue 900 miljoen dollar.